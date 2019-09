29 Frauen berichten von ihren positiven & negativen Erfahrungen mit der Pille

Die Pille – sie löste in den 1960er Jahren eine sexuelle Revolution aus und ist noch heute das am meisten verwendete Mittel zur Empfängnisverhütung, gerade für junge Frauen und Mädchen in der Pubertät. Die Angst vor Schwangerschaften scheint gerade in jungen Jahren so groß zu sein, dass sie vielen Mädchen oft sehr schnell verschrieben wird, manche bekommen sogar ein paar Packungen „zum Probieren“ kostenlos mit nach Hause. Aber sie dient nicht nur zur Empfängnisverhütung, auch als Lifestyleprodukt wird sie sehr gerne verschrieben, sorgt sie doch für reine Haut, tolle Haare und einen geregelten Zyklus. Alles Dinge, die man als Spätpubertierende ziemlich super findet. Was auffällt, ist die geringe Aufklärung über mögliche Nebenwirkungen, die teilweise sogar lebensgefährlich sein können, wie Thrombosen zum Beispiel. Aber auch Depressionen und Migräne sind Leiden, mit denen sich viele Frauen* auseinandersetzen müssen, wenn sie die Pille nehmen. Natürlich gibt es auch positive Beispiele von Frauen*, die super mit der Pille zurecht kommen oder denen sie sogar hilft.