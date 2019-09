Ungewollt schwanger: Ich habe abgetrieben und bereue es bis heute

„Es waren die längsten Minuten meines Lebens. Kein Witz, es kam mir so vor, als wäre der Sekundenzeiger immer schwerer geworden, nur mühsam schleppte er sich weiter“, erzählt mir Sina* aufgebracht. Und dann war er da, der Strich. Der, der da nicht sein sollte. Sina war 26, als sie ungewollt schwanger wurde. „Also in einem Alter, in dem man die Verantwortung für ein Kind schon tragen kann, das meinen zumindest viele meiner Freunde und sicherlich auch ein Großteil der Gesellschaft“, sagt sie mir, die heute 32-Jährige, in einem kleinen Café in Berlin. Sechs Jahre ist es her, dass sie sich gegen das Kind entschieden hat, ein Kind, das sowieso nie geplant war. Sina und ihr Ex-Freund waren damals gerade ein knappes Jahr zusammen. Sie nahm die Pille und hatte kurz vorher eine Blasenentzündung. „Ich habe den Arzt noch gefragt, ob ich zusätzlich verhüten muss, wegen des mir verschriebenen Antibiotikums“, erzählt sie leise. „Aber er meinte, das sei so schwach, da gäbe es kein Risiko.“ Wenige Wochen später war Sina schwanger. Inmitten ihres unbeschwerten Studentenlebens. In einem Leben voller Partywochenenden, Abenden mit Freunden, Kurztrips ans Meer oder Fernreisen nach Thailand.