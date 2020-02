Führt die Verhütung mit der Antibabypille zu Dauermüdigkeit?

Eine schnelle Suche bei Reddit zeigt, so einige Frauen fragen sich, ob die Pille der Grund dafür sein könnte, dass sie sich so oft ausgelaugt fühlen. „Ich nehme jetzt seit über zwei Jahren die Mercilon und hatte kaum oder gar keine Probleme damit, außer dass ich eine Woche vor meiner Periode immer so mürrisch war“, schrieb eine Frau . „In letzter Zeit bin ich aber einfach extrem müde und demotiviert. Sogar wenn ich gut geschlafen habe, fühle ich mich am nächsten Tag müde, demotiviert und mein Verstand fühlt sich absolut vernebelt an? Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Dieses Gefühl hält normalerweise den ganzen Tag an und ich werde einfach nicht wirklich wach. Hat das schon mal jemand erlebt? Könnte es eine Nebenwirkung meiner Pille sein?“