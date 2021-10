Mes règles n’en finissent pas : 13 causes possibles

Si vous avez récemment commencé ou changé de méthode de contraception , cela peut également être un facteur. Des règles plus longues et plus abondantes sont un effet secondaire courant des stérilets en cuivre, en particulier au cours des premiers mois suivant leur insertion, ainsi que des injections et des implants contraceptifs (là encore, au cours des premiers mois suivant le début de leur utilisation). Vos premières règles après la prise de la pilule du lendemain peuvent également être plus longues que la normale.