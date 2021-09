Selon Blake, il y a des raisons de se réjouir, que vos règles coïncident avec la pleine lune ou la nouvelle lune. Dans le premier cas, elle recommande de faire appel à votre intuition, ce qui peut signifier votre instinct ou quelque chose de plus méditatif et basé sur la foi. Quoi qu'il en soit, Blake affirme que vous avez tout intérêt à vous concentrer sur vous-même et à écouter la voix dans votre tête si vous avez vos règles au moment de la pleine lune.