« Je recommande aux personnes affectées par le syndrome prémenstruel (SPM) d’éviter autant que possible la caféine, les aliments riches en sodium, les sucres raffinés et les aliments faibles en fibres » explique Hillary Cecere , nutritionniste chez Eat Clean Bro. Mon paquet de chips aura donc un effet réconfortant sur le moment, mais pourrait se retourner contre moi à long terme. Alors je veux bien, je ne devrais pas manger exclusivement des chips et du chocolat pendant mes règles. Mais quels sont les aliments à privilégier ? J'ai demandé à des expertes de me faire des suggestions sur la question, ce qui me permettra peut-être de passer un peu moins de temps avec ma bouillotte ce mois-ci.