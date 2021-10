Warum es sich so gut anfühlt, wenn Periode & Vollmond zusammenfallen

An dieser Stelle sollten wir ergänzen, dass der Mond rein wissenschaftlich betrachtet nichts mit deiner Periode zu tun hat; wenn es zu diesem zeitlichen Zufall kommt, ist der Mond also nicht der „Auslöser“ deiner Tage ( eine Studie von 2013 ergab keine Synchronität zwischen den Mondphasen und dem weiblichen Zyklus). Trotzdem gibt es keinen Grund dafür, warum du deinen Zyklus (bzw. deine Abbruchblutung) nicht mithilfe der Pille an den Zyklus des Mondes anpassen solltest, wenn du darauf Lust hast. Und auch so kann es ja nicht schaden, zum Beginn deiner Periode mal abzuchecken, was der Mond gerade so treibt – vor allem, wenn du ihm ohnehin schon eine spirituelle Bedeutung zumisst