Ich hatte 7 Jahre lang keine Periode – wegen zu viel Sport & wenig Essen

Meinen Gefühlen mit Neugier zu begegnen, hat mir auch dabei geholfen, die Tage besser zu verkraften, an denen ich mich in meinem Körper nicht gut fühle. Indem ich mir bewusst mache, was sonst an diesem Tag so los ist, lerne ich, dass meine Gefühle nicht nur von meinem Aussehen abhängen (wovon ich jahrelang überzeugt war). Es spielen immer noch viele andere Faktoren eine Rolle – wie eine schlechte Nacht , eine lange To-do-Liste oder Sorgen um eine geliebte Person.