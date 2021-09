Was passiert mit deinem Periodenblut, wenn deine Tage aussetzen?

Wenn du dein Flusensieb nicht regelmäßig reinigst, ist das schlecht, weil Flusen echt verdammt brennbar sind. Bei der Periode klappt das mit dem „regelmäßig“ aber manchmal nicht so gut, und vielleicht bekommst du sie in manchen Monaten auch gar nicht. Aber was wird denn in diesen Fällen aus deinem Periodenblut? Um diese Frage zu klären, musst du erstmal verstehen, wodurch eine Periode denn überhaupt mal aussetzt.