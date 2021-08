Was es bedeuten könnte, wenn du deine Periode zweimal im Monat hast

Diese Art von Unregelmäßigkeit kann völlig normal, aber auch ein Anzeichen für ein gesundheitliches Problem sein, das du nicht auf die leichte Schulter nehmen solltest, erklärt Dr. Alyssa Dweck , Gynäkologin und Autorin von The Woman's A to Z for Your V. Bei manchen Frauen kann die Tatsache, dass sie jeden Monat zwei Perioden haben, an der Länge ihres Menstruationszyklus liegen. „Normale“ Menstruationszyklen beginnen alle 21 bis 35 Tage neu, und die Periode kann zwei bis sieben Tage dauern, sagt sie. Manche von uns haben kürzere Zyklen, sodass sie im Laufe eines Monats zweimal bluten. „Wenn das regelmäßig vorkommt und das Kriterium von 21 bis 35 Tagen erfüllt ist, stellt das aber kein Problem dar“, sagt sie.