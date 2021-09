Où va votre sang quand vous n’avez pas vos règles ?

D'un autre côté, tout le monde ne fait pas l’expérience de règles plus abondantes ou d’un sang plus foncé après une absence de règles. Si vous utilisez une méthode de contraception hormonale, par exemple, il se peut que vous n'ayez pas de règles parce que les hormones rendent votre muqueuse utérine très fine, explique le Dr Cannon. "En d'autres termes, les hormones ne permettent pas à la muqueuse de l'utérus de se développer ou de s'accumuler chaque mois", dit-elle. Vous pouvez constater que le sang de vos règles est tout à fait normal ou même plus léger après une absence de règles. Pour résumer : si vous n'avez pas vos règles et que vous remarquez que le sang de vos règles est plus épais ou plus foncé la fois suivante, ce n’est pas très grave. En revanche, si vous oubliez de nettoyez pas votre filtre à peluches, c'est un peu plus grave, car cette matière peut déclencher un incendie.