Die Wahrheit über die Menopause – So fühlen sich die Wechseljahre an

Dann war da dieser Nebel in meinem Gehirn und ich war mir sicher, ich würde an früher Demenz leiden. Wissen über meine Industrie verpuffte und mir fiel es plötzlich schwer, mich an Namen, Events, oder Daten zu erinnern. Mein Vokabular schrumpfte auch. Ich musste jede Sekunde meines Lebens skripten, um Kompetenz am Arbeitsplatz vorzutäuschen. Zuhause mussten meine beiden Töchter lächerliche Ratespiele mit mir spielen, um mich dazu zu bringen, meinen Satz beenden zu können und meine Jüngste erinnert mich noch immer an den Tag, an dem ich ihren Namen vergessen hatte.