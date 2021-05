Wann du am besten trainieren solltest, um deine Workout-Ziele zu erreichen

Der Experte erklärt, dass dir das Trainieren am Morgen dabei helfen kann, dich in einen guten geistigen Zustand für den Rest des Tages zu versetzen. „Es sorgt für eine Trennung zwischen der morgendlichen Ruhephase und der hektischen Arbeitszeit und kann den Verlauf des restlichen Tages auf positive Weise beeinflussen“, sagt Cardiello. „Die ersten paar Minuten am Morgen bestimmen, wie du dich im Anschluss fühlen wirst. Wenn du nach dem Aufwachen Tagebuch schreibst, Yoga machst oder Sport treibst, gibst du mithilfe dieser Aktivitäten den Ton für den Rest deines Tages an. Wenn du den Morgen mit einem Workout beginnst, hast du schon in den frühen Morgenstunden etwas erreicht und deine Gesundheit zu einer Priorität gemacht.“