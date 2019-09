1. Plane den nächsten Tag schon am Abend zuvor

Schreibt euch am besten noch abends, bevor ihr ins Bett geht, auf, was ihr am nächsten erledigen wollt. Ihr könnt dann wesentlich zielgerichteter und strukturierter in den Tag starten. Auch das Anfertigen von To-Do-Listen, die Vorauswahl der Garderobe für den nächsten Tag sowie das Packen der Arbeitstasche am Vorhabend, schafft Entlastung.