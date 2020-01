So lange dauert es wirklich, bis etwas zur Gewohnheit wird (nein, es sind nicht 21 Tage)

Und dann stellte sich heraus, dass ich die Sache komplett falsch angegangen war. Die 21-Tage-Regel ist nämlich nur ein Mythos. Beziehungsweise eine Fehlinterpretation einer Aussage, die der plastische Chirurg Maxwell Maltz in seinem Buch Psycho-Cybernetics getroffen hat. Maltz hatte nach einer Operation festgestellt, dass Patient*innen 21 Tage brauchen, um sich an die Veränderung des Körpers zu gewöhnen – sei es nun nach einer Nasenkorrektur oder einer Beinamputation. Anschließend schrieb er in seinem Buch „es dauert mindestens 21 Tage, bis ein altes mentales Bild verschwindet“. Diese Idee verbreitete sich, allerdings ließen viele in ihren Erzählungen das „mindestens“ unter den Tisch fallen, so James Clear, Autor von Atomic Habits: An Easy & Proven Way To Build Good Habits and Break Bad Ones . Dabei ist dieses kleine Wörtchen ziemlich wichtig. Durch seinen Wegfall entstand der Mythos, es würde genau 21 Tage dauern, bis etwas zur Gewohnheit wird. Und der verbreitete sich immer weiter – obwohl das Ganze auf der Meinung eines einzigen plastischen Chirurgen basiert. Schon lustig, dass das nie jemand hinterfragt hat, oder?