Für alle, die jetzt kurz davor sind, den Artikel zu schließen: Es gibt aber natürlich auch ein paar Tage, die etwas entspannter sind und an denen du zum Beispiel kein Krafttraining, sondern “nur“ Yoga machst. Oder spazieren gehst. Außerdem beinhaltet die Challenge auch ein paar motivierende Denkanstöße, die für das richtige Mindset beim Sport sorgen. Alex Hipwell lädt dich also dazu ein, Körper und Geist zu trainieren. Und damit kennt sie sich sehr gut aus, denn sie arbeitet als Headcoach in der Soulbase (hauptsächlich Kurse) und Bootcamp Coach in der Powerbase (hauptsächlich High Intensity Trainings) des supermodernen Fitnessstudiokonzepts John & Jane's . Du bist also in den allerbesten Händen!