Gute Vorsätze, schlechte Vorsätze: 4 Tipps für Singlefrauen

Regel Nummer eins, wenn es ums Thema “ Gute Vorsätze “ geht: Mach dir selbst nicht zu viel Druck. Ich weiß, ich weiß, das ist gar nicht so leicht. Denn in der Sekunde, in der du den Vertrag des Fitnessstudios unterschreibst, steigt automatisch der Druck in dir, dieses Jahr wirklich mehr Sport zu machen. Sobald du einkaufen gehst, wird deine Entscheidung, weniger Schokolade zu essen auf die Probe gestellt. Und wenn dein Wecker das erste Mal eine halbe Stunde eher klingelt, damit du vor der Arbeit noch meditieren kannst, wirst du sicher auch lieber snoozen wollen. Aber abgesehen davon, dass diese drei Vorsätze natürlich super klischeehaft sind, kann so ein neues Jahr wirklich ein ganz guter Grund sein, ein bisschen an sich zu arbeiten. Wobei “arbeiten“ vielleicht das falsche Wort ist. Denn so ernst muss das Ganze gar nicht werden. Eher aufregend. Und bereichernd. Und lohnend.