Was in der Theorie zwar easy klingt, ist in der Praxis leider nicht immer so leicht umsetzbar. Jedes Jahr überlegst du dir Neujahrsvorsätze, die du spätestens am 6. Januar zusammen mit dem Weihnachtsbaum wieder aus dem Fenster wirfst. Damit das 2019 nicht genauso abläuft, haben wir Produkte und Tipps für dich gesammelt, die dir bei der Verwirklichung deiner Pläne helfen sollen.