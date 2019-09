Wie selbstverständlich wird man kurz vor dem Jahreswechsel oder gar bei der Silvesterparty am Buffet gefragt Und, was sind deine Vorsätze für das kommende Jahr? Früher habe ich mich dann fast an meiner Partyfrikadelle verschluckt und dann irgendwas gemurmelt, was mein Gegenüber hören wollte. Heute schaue ich eher etwas genervt oder rolle mit den Augen und sage nichts, denn ich will das alles so weiter läuft. Das Gegenüber schaut häufig verdutzt, so als