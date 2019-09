An einen Punkt zu kommen, an dem du problemlos über eine längere Zeit joggen kannst, dauert es jedoch ein wenig. Um dich auf deinem Weg zu unterstützen, hat Kann einen Plan für Anfänger*innen zusammengestellt. Das Ziel: 30 Tage lang jeweils 30 Minuten Sport zu machen. Das klingt vielleicht erst Mal ganz schön viel, aber du nicht direkt eine halbe Stunde lang joggen gehen – am Anfang wechselst du zwischen joggen und laufen. Aber am Ende der Challenge solltest du dazu in der Lage sein, die komplette Zeit zu joggen und dich dabei entspannt unterhalten zu können, so Kann.