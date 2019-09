Die Trikotwarenfabrik Gebrüder Mayer, so der vollständige Name der 1919 gegründeten Firma, ist einer der superalten Hasen in der deutschen Sportswear. Die Produktion findet vom Garn bis zum fertigen Artikel in den eigenen Produktionshallen in Burladingen statt. Alle Produkte werden umweltfreundlich und -schonend hergestellt, unter Befolgung der Öko-Tex-Standards und mit eigens hergestelltem Strom. Im Prinzip kann man alle Punkte einer nachhaltigen und fairen Produktion auflisten und bei Trigema abhaken.