Das amerikanische Unternehmen Patagonia wird immer als einer der großen Vorreiter in Sachen Transparenz und Nachhaltigkeit genannt. Und tatsächlich verhält sich die Marke aus Kalifornien versucht von der Produktion der Kleidung bis hin zur Beleuchtung in den eigenen Stores nachhaltig und vorbildlich zu handeln. Als Mitbegründer der Allianz One Percent for the Planet werden mindestens ein Prozent des Gesamtumsatzes an Umweltorganisationen gespendet. Bei Patagonia gekaufte Kleidung kann lebenslang umsonst in den Stores repariert werden.