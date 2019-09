Die Marke Mandala ist ein alter Hase in Sachen nachhaltiger Yogamode in Deutschland. In den Teilen von Mandala kann man von der Arbeit oder Uni direkt in die Yoga-Klasse stolpern. Die lässige After-Class-Linie würde ich auch jeden Tag tragen. Alle Produkte werden aus nachhaltigen und / oder recycelten Materialien in den eigenen Produktionsstätten in der Türkei und Shanghai gefertigt. Faire Löhne und Arbeitsbedingungen sind selbstverständlich.