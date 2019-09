30-Tage-Challenge für starke Arme & einen kräftigen Oberkörper

Alles, was du für die Challenge brauchst, sind zwei Hanteln. Mills rät, mit 2-Kilo-Hanteln anzufangen. Du kannst aber auch je nach Übung (und im Laufe der Challenge) höhere Gewichte verwenden, wenn dir das zu wenig ist. Das Wichtigste ist, die Übungen langsam und bewusst zu machen – spüre, wie deine Muskeln arbeiten, wie sie an- und entspannen. An den Tagen, an denen du mehr als ein Set machst (gekennzeichnet durch x2 oder x3) solltest du zwischendurch eine Minute Pause machen. An Tagen, an denen du mehr als eine Übung machst (zum Beispiel Rows, Shoulders, Biceps und Triceps an Tag 21), machst du die verschiedenen Übungen direkt nacheinander, aber vor dem nächsten Set (falls es überhaupt eins gibt) legst du dann wieder eine einminütige Pause ein.