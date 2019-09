Das ständige Klingeln und Vibrieren deines Telefons und die durchgängigen Erinnerungen deines hypersynchronisierten Kalenders gehen dir auf die Nerven? Vielleicht brauchst du eine analoge Pause von all den Apps und Gerätschaften.Dieses Gefühl teilen bereits tausende von Menschen mit dir: Der neue Trend im Zeit planen nennt sich „Bullet Journal“ und soll jedem dabei helfen können, Struktur und Ordnung ins Leben zu kriegen, behutsam und auf die ganz eigene Weise. Das Bullet Journal ist für den Timer, was die KonMari Methode für das Aufräumen. Die Methode legt den Fokus dabei sowohl auf das Organisieren, aber auch auf Momente der inneren Achtsamkeit. So soll man lernen, wie so ein Timer überhaupt wirklich etwas bringen kann. Und zwar, indem in temporale Segmente (täglich, monatlich, jährlich oder auch einmalig vs. regelmäßig) unterteilt und nach Relevanz sortiert wird.Der Brooklyner Produktdesigner Ryder Carroll hatte mit dem Bullet Journal begonnen, als er noch in Wien zur Schule ging. Mit ADHS diagnostiziert, suchte er nach Maßnahmen und Mitteln, die auf seine individuellen Bedürfnisse abgepasst waren und ihn dabei unterstützen sollten, mehr Struktur im Alltag unterzubringen. Schritt für Schritt entwickelte er also eine Methode, die ihm dabei half, mehrere Dinge in kürzerer Zeit abzuhaken und nannte dies vorerst „rapid logging“, was übersetzt etwa soviel bedeutet wie „schnelles Erfassen“. 2013 launchte er dann die offizielle Seite bulletjournal.com und fand innerhalb kürzester Zeit massiven Zuspruch und euphorisches Feedback im Netz.Der größte Pluspunkt, betonen Nutzer und Nutzerinnen immer wieder, sei der, dass mit Bullet Journal endlich eine Methode auf dem Markt ist, die sich den individuellen Lebensumständen und dem eigenen Rhythmus anpassen lässt, was wiederum bei erstaunlich vielen wirklich zu gesteigerter Produktivität führt.Unter dem Hashtag #bulletjournal findet man allein auf Instagram bereits über 280.000 Bilder, ebenso wie es etliche YouTube-Videos und Pinterest-Boards gibt, die sich dem Thema widmen. Auch die Presse hat natürlich längst Wind bekommen: Buzzfeed und Time Out London schrieben schon über das analoge Orga-Wunder und proklamieren, „diese Menschen seien so organisiert“, dass es „einem in der Seele gut tut.“Doch in Anbetracht der Vielzahl von akribisch und detailliert gestalteten Bullet Journals da draußen, kann der Gedanke, ein eigenes zu starten, schon ziemlich einschüchternd sein – ungefähr so einschüchternd, wie eine Hochzeit planen zu wollen, nachdem man sich 5 Minuten lang im Wedding-Universum auf Pinterest aufgehalten hat. Um euch zu beruhigen, haben wir mit Erfinder Ryder Carroll und zwei der populärsten Bullet-Journal-Schreiberinnen und Bloggerinnen Kara Benz von Boho Berry und Kim Alvarez von Tiny Ray of Sunshine über den Einstieg und die besten Annäherungsmethoden gesprochen.