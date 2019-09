Außerdem erklärt der Fitnesstrainer, dass du deine Erwartungen realistisch halten und einfach ein wenig Geduld mitbringen musst, ganz egal ob dein Ziel ist, 4 km in unter 20 Minuten zu laufen oder einfach aus dem Stand heraus deine Zehen berühren zu könne. Das ist schon deshalb sinnvoll, weil du dich so vor Verletzungen schützt, die sehr leicht auftreten können, wenn du zu hart trainierst. „Wären die Leute ein wenig geduldiger und würden das, was sie erreichen, ein bisschen besser bewerten, wäre so viel gewonnen. Das zu feiern, was du schon geschafft hast, lässt dich durchhalten und sorgt für mehr Zufriedenheit, als Kritik an dir selbst zu üben, weil du zum Beispiel noch nicht total muskulös bist.“