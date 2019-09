Wer in der kalten Jahreszeit laufen möchte, sollte sich langsam an die Trainingsbelastung gewöhnen. Ein ausgedehntes Warm-up ist Pflicht. Aus Sicherheitsgründen solltest du dein Training in die hellen Tageszeiten legen. Falls du aber lieber im Dunkeln läufst, sind Stirnlampe, Reflektoren und helle Kleidung empfehlenswert. Wenn du gesundheitlich bereits angeschlagen bist, verzichte auf dein Training. Atme bei sehr kalter Luft durch die Nase, auf diese Weise ist die Luft leicht angewärmt, bevor sie in die Bronchien gelangt. Verlege dein Training bei Temperaturen unter minus zehn Grad nach innen, denn die kalte Luft kann die Lungenbläschen schädigen. Was die Kleidung angeht, so empfiehlt sich das Zwiebelprinzip mit atmungsaktiver Kleidung und eine Kopfbedeckung. Nach dem Training solltest du die feuchte Sportkleidung schnell ausziehen.