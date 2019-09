Die schreckliche Wahrheit über Hochzeitsdiäten

Die Reaktion war immens, und vielsagend. Die Times brachte die Woche darauf einen follow-up Artike l, der die aufgebrachten Reaktionen vieler Leser, die nicht nur über den Trend an sich schockiert waren, sondern auch über den Fakt, dass die Zeitung darüber ohne jegliche Kritik berichtete, aufgriff. Zum Beispiel erwähnte die Times an keiner Stelle, dass Magensonden konzipiert waren Leben zu retten, und nicht als Diätmittel. Außerdem werden Sonden normalerweise nur unter dauerhafter, medizinischer Beobachtung angewandt, weil sie mit ernsthaften Risiken verbunden sind: Infektionen, Erbrechen, Geschwüre, und Aspiraton von Mageninhalten, die wiederum zu Lungenentzündungen führen können. Last but not least hat die Times das offensichtlichste und zentrale Problem mit diesem Trend nicht erwähnt. „Hätten sie die Sonde nicht und würden einfach aufhören zu essen, würden wir sie als anorektisch bezeichnen,“ merkte eine Leserin an. „Aber mit einem Arzt an der Seite und einem Schlauch in der Nase nenne wir es Crashdiät.“ Die Academy of Nutritionand Dietetics stimmte zu und fügte an, dass die K-E Diät danach sicherlich zu schneller Gewichtszunahme führte und Patientinnen dem Risiko einer Essstörung und Fressexzessen ausgesetzt würden. Außerdem, so sagte ein Doktor der Academy, „weiß niemand, was eigentlich in der [K-E Diät] Formel drin steckt.“