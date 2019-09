Lasst eure Kinder bei der nächsten Hochzeit gefälligst zu Hause!

An diesem Tag habe ich ein entzückendes kleines Kleidchen und ein paar Strumpfhosen in der Toilette der Kirche ausgewaschen, weil wir uns wenige Minuten vor Beginn der Zeremonie in einer, nun ja, „Scheiß“situation wiederfanden. Wenigstens in einem Punkt bin ich mit Stoler d’accord: Kinder in schicken Klamotten sind, wenn auch umständlich, wahnsinnig niedlich. Und damit wären wir auch schon beim entscheidenden Punkt: Meine Erfahrung ist in keinster Weise außergewöhnlich. Sobald man mit einem Kleinkind unterwegs ist, gehören solche Unannehmlichkeiten ganz einfach dazu.