Ich kann mir meine Hochzeit nicht leisten, weil ich auf deine gehe

Am nächsten Abend, während wir uns gerade fertig machten, um mit Freunden feiern zu gehen, rief mich eine meiner besten Freundinnen an. Sie hatte sich verlobt. Während ich aufgeregt und mit einem riesigen Flimmern im Bauch ins Telefon kreischte, kam es mir nicht einmal in den Sinn, mich darüber zu ärgern, dass sie mir nun meinen Moment genommen hätte. Im vorangegangenen Jahr hatten wir gemeinsam jede SMS, jede Aussage unserer Partner akribisch analysiert, in der Hoffnung, Anzeichen eines bevorstehenden Antrags zu erspähen. Wir kamen immer wieder aus romantischen Ferien zurück, doch keine hatte jemals einen Ring am Finger. Doch jetzt, endlich, war es geschehen – für uns beide! Ich fand das großartig.