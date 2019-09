Mit meiner Mutter aufzuwachsen, war ganz anders. Sie vergötterte uns – sie steckte meine große Schwester und mich in Rüschenkleider, Socken und glänzende Lackschuhe und brachte uns zu unseren Tanzstunden, zum Gesangs- und Klavierunterricht. Sie wollte uns all das ermöglichen, was sie selbst nie hatte. Aber als ihre Ehe in die Brüche ging, litt auch ihre Beziehung zu uns darunter. Sie hetzte uns gegeneinander auf, nach dem Leitsatz „Teile und Herrsche.” Am 13. Geburtstag meiner Schwester waren meine Mutter und ich bis zehn Uhr abends unterwegs. Mein Vater war arbeiten, also verbrachte meine Schwester ihren Geburtstag damit, alleine in der Küche zu sitzen und auf uns zu warten. Das war vermutlich die Strafe dafür, dass sie auf der Seite meines Vaters stand. Ich – neun Jahre alt und unter dem Einfluss meiner Mutter – war der Meinung, sie hätte es verdient. Der Gedanke daran, wie verletzt sie sein musste, machte mich glücklich. Aber jetzt schmerzt es mich, daran zu denken, wie sie in der Küche saß, als wir nach Hause kamen.