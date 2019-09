4. Wir haben Nachwuchs erwartet, eine Ehe macht das rechtlich & steuerlich einfacher.

„Wir wussten, dass wir ein Kind kriegen. Und irgendwie hat es dann gepasst. Rechtlich und steuerlich erleichtert einem das viel. Auch im Kindergarten unserer Tochter ist es noch Standard, dass die meisten Eltern verheiratet sind, aber eben mehr aus logistischen Gründen, als aus sentimentalen. Außerdem war die Hochzeit ein schöner Anlass, um eine letzte große Party ohne Kinder zu feiern.“



5. Die Heirat hat mir ermöglicht in Deutschland zu bleiben.

„Wir haben uns während meines Auslandsjahres in Deutschland kennengelernt. Danach ging ich zurück in meine Heimat, um mein Studium abzuschließen und wieder herzukommen. Es war allerdings ziemlich schwierig, hier Arbeit zu finden. Früher oder später hätten wir den Schritt wahrscheinlich sowieso gewagt – oder ich hätte zurück gemusst–, also dachten wir uns, warum nicht jetzt? Es bot sich an, und nahm mir eine ganze Menge Druck von den Schultern.“



6. Ich wollte schon immer heiraten.

„Ich wollte immer heiraten, aber ich hatte nie genaue Vorstellungen davon, wie das einmal aussehen würde. Ich glaube, das war immer sehr von dem Mann abhängig, in den ich gerade verliebt war. Bei dem, der es dann letztlich wurde, war es aber doch anders. Wir haben nicht viel rumdiskutiert, es war irgendwie sofort klar und ging sehr viel schneller als gedacht. Und das Schönste daran: Mein Zuhause ist jetzt nicht mehr an einen Ort gebunden. Wo immer wir sind, gemeinsam mit unseren Kindern, da ist mein Zuhause.“