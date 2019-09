Ich gewöhnte mich an den Anblick meiner Beine. Nicht im Alltag, aber an meine Beine in einer Sportleggings. Außerdem lernte ich, dass Sport in meinem Leben ohne den Zwang, die Letzte in der Gruppe zu sein, eine Bereicherung ist. Ich begeisterte mich fürs Laufen, für Hot Yoga, später sogar für Crossfit.