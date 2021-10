Wieso du während deiner Periode masturbieren solltest

Wie du dich während deiner Tage fühlst, kann von Periode zu Periode variieren. In einem Monat fühlst du dich vielleicht aufgebläht, leidest unter Krämpfen und willst dich am liebsten unter der Bettdecke verkriechen; in anderen Monaten hast du hingegen womöglich mehr Lust auf Sex denn je. Tu, wobei du dich am wohlsten fühlst – und wenn du während deiner Tage masturbieren möchtest, spricht absolut nichts dagegen. Tatsächlich kann das sogar einige Vorteile haben.