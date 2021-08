Petit plaidoyer pour la masturbation durant les règles

En effet, certaines personnes affirment avoir leurs meilleurs orgasmes lorsqu'elles ont leurs règles. Les chercheur·euses ne sont pas totalement sûrs de la raison de ce phénomène, mais il est probablement lié à la raison pour laquelle certaines personnes voient leur libido augmenter à cette période du mois : les changements hormonaux. Pendant les règles, les œstrogènes et la progestérone sont plus faibles et le taux de testostérone est légèrement plus élevé que d'ordinaire. De plus, vos organes génitaux sont très sensibles et le sang des règles est synonyme de lubrification supplémentaire.