Ce que 10 femmes pensent des rapports sexuels pendant les règles

L'un des moments les plus forts de la dramaturgie de HBO, I May Destroy You, est celui où Arabella et son amant italien, Biagio, ont des rapports sexuels pendant ses règles. Et pas une version hollywoodienne des rapports sexuels, où on fait allusion à l'acte mais rien n'est réellement montré à la caméra. Dans la scène, vous voyez Biago retirer le tampon d'Arabella et même jouer avec un caillot de son sang menstruel. C'est réel et brut et ça ne ressemble à rien de ce que nous voyons habituellement à la télévision. Ce qui était exactement le but. "Comment quelque chose qui se produit une fois par mois peut encore provoquer choc et malaise", a déclaré la réalisatrice de la série et star Michaela Coel à The Express . "Je veux que ce soit normalisé".