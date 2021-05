Se laisser aller à un fantasme - ou en faire une réalité - pourrait faciliter l'orgasme. Une étude de 2018 a révélé que les femmes qui avaient un orgasme plus fréquent étaient plus susceptibles de recevoir du sexe oral de la part de leur partenaire, de passer plus de temps à faire l'amour, d'être plus heureuses dans leur relation et de demander ce qu'elles veulent au lit - ce qui est tout à fait logique. Mais l'étude a également révélé que les femmes qui jouissaient plus fréquemment étaient plus enclines à envoyer des sextos à leur partenaire, à porter de la lingerie, à essayer de nouvelles positions sexuelles et la stimulation anale, à réaliser des fantasmes et à utiliser des mots cochons. Alors, si vous avez un fantasme ou une manie qui vous attire, n'hésitez pas à l'essayer - vous pourriez jouir plus vite que vous ne le pensez.