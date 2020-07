“Crymaxing” : quand l’orgasme vous fait pleurer

D'autres personnes peuvent se sentir tristes ou angoissées lorsqu'elles ont un orgasme - en particulier s'il y a un facteur aggravant, comme par exemple recoucher avec un ex, ou être stressée par le travail. "Les orgasmes qui impliquent une forte accumulation émotionnelle peuvent potentiellement vous faire pleurer après l’orgasme", écrit Emily Nagoski, auteur de Come as You Are : The Surprising New Science That Will Transform Your Sex Life , sur la plateforme de santé ShareCare.