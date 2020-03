Comment expliquer ce phénomène ? Il faut regarder du côté de la biologie et de la psychologie. Comme l'explique Robert R. Provine, professeur émérite en psychologie et neuroscience à l'Université du Maryland et auteur du livre Curious Behaviour: Yawning, Laughing, Hiccupping, and Beyond . « Il n'y a que les humains qui produisent des larmes, et ce, pas depuis si longtemps… Si les bébés peuvent pleurer dès la naissance, ce n'est qu'à partir de trois mois qu'ils secrètent des larmes, ce qui indiquent une évolution récente. » Conséquence : le cerveau et nos glandes lacrymales ne sont pas encore capable de différencier la colère de la tristesse, ou même de la joie et du stress. « Les larmes ne sont pas quelque chose de précis, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup moins nuancées que ce qu'on croit. C'est une réaction naturelle qui répond à plusieurs types de signaux, en gros. »