Mit diesen 8 Tipps kommst du im Nu zum Orgasmus

Dich einer Fantasie hinzugeben – oder sie Realität werden zu lassen – könnte dir dabei helfen, schneller zu kommen. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2018 fand heraus, dass Frauen, die häufiger Orgasmen hatten, öfter oral befriedigt wurden, länger Sex hatten, glücklicher mit ihrer Beziehung waren und im Bett das forderten, was sie wollten – was alles Sinn macht. Die Untersuchung fand aber auch heraus, dass Frauen, die häufiger kommen, öfter sexy Nachrichten an ihre Partner:innen schicken, Dessous tragen, neue Sexstellungen und anale Stimulation ausprobieren, Fantasien ausleben und von Dirty Talk Gebrauch machen. Hast du eine bestimmte erotische Szene in deinem Kopf oder eine bestimmte sexuelle Vorliebe? Setz Erstere um und erkunde Letztere. Vielleicht kommst du so ja schneller!