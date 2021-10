Warum ich jetzt meine Ziele entsprechend den Mondzyklen setze

James Clear, Autor des Bestsellers Atomic Habits, meint, dass es am besten ist, sich an Systemen zu orientieren, anstatt sich Ziele zu setzen , um Fortschritte zu erzielen und uns nicht durch unser eigenes Schubladendenken einzuschränken. Für gewöhnlich fühle ich mich in jedem Lebensbereich festgefahren, habe aber festgestellt, dass es mir hilft, mein Leben nach den Mondzyklen auszurichten . So bin ich weniger gestresst und kein mein Leben auf eine bewusstere Weise führen. Das alles hört sich vielleicht ein bisschen lächerlich und nach New Age ab, aber wir Menschen glauben seit langer Zeit, dass der Mond unsere Fruchtbarkeit, Menstruation und die Geburtenrate beeinflussen kann. Dr. Michal Zimecki, der an der Polnischen Akademie der Wissenschaften tätig ist, untersuchte die Auswirkungen der Mondzyklen auf das Verhalten und die Physiologie von Tieren und kam zu dem Schluss, dass sie sich bei Fischen auf die Fortpflanzung, bei Insekten und Ratten auf den Hormonhaushalt und bei Vögeln auf den Melatonin- und Kortikosteronspiegel auswirken können.