Et même si ce n'était pas ma priorité immédiate (honnêtement, le monde a perdu son axe et nous essayons tous de faire de notre mieux ; la productivité n'est pas en haut de ma liste), j'ai été assez heureuse de constater que non seulement mon travail n'en a pas pris un coup, mais qu'en fait, j'ai fait plus de choses avec les cycles lunaires qu'avec les listes de choses à faire et les objectifs mensuels fixés. Je pense que c'est parce que je travaille plus intelligemment, que j'écoute les besoins de mon corps à différents moments et que je me donne plus de temps pour me reposer et récupérer au lieu de me pousser au-delà de mes limites jour après jour. Ironiquement, et contrairement à la culture du Hustle (ou culture de l'agitation) si répandue sur les réseaux sociaux (arrêtez de me dire de bâtir un empire et de gagner un salaire à six chiffres ! J'essaie simplement de vivre ma vie en paix !), ralentir m'a permis de faire un meilleur travail.