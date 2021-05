Adenomyose: Die kaum bekannte Krankheit, die jede 10. Frau betrifft

Die 37-jährige Jasmin Harsono leidet schon seit ihrer Jugend unter sowohl Endometriose als auch Adenomyose. Die offiziellen Diagnosen bekam sie aber erst in ihren 30ern – die der Endometriose vor fünf Jahren, bei der Adenomyose erst drei Jahre später. „Nach meiner Endometriose-Diagnose waren ein paar andere Symptome immer noch nicht geklärt. Während der Periode stieß ich riesige Blutklumpen aus – die waren teilweise so gigantisch, dass es sich anfühlte, als hätte ich Stuhlgang “, erklärt Jasmin. „Das war emotional sehr fordernd. Ich wollte währenddessen gar nicht mehr das Haus verlassen, weil ich nicht wusste, was passieren würde. Tampons konnte ich nicht wirklich benutzen, weil die Blutklumpen sie wortwörtlich aus mir rausschoben.“ Jasmin wandte sich damit immer und immer wieder an ihre Ärzt:innen, bis sie schließlich eine MRT verschrieben bekam. Der Scan zeigte schließlich die Adenomyose.