Progesteron hat einen leicht konstipierenden (also verstopfenden) Effekt, weshalb Schwangere auch besonders häufig unter Verstopfungen leiden. Es ist also normal, dass du in den Tagen vor deinen Tagen nicht so regelmäßig wie sonst aufs Klo kannst. Und dazu kommt natürlich auch wieder dein eventuell verändertes Essverhalten: Fettige, weniger ballaststoffreiche Nahrung kann sich kontraproduktiv auswirken.