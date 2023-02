„Mein Uterus ist ein Fluch“: Die stille Last schwerer Regelblutungen

„Es fing an, sich auf meinen Alltag auszuwirken. Ich hatte irgendwann das Gefühl, nichts mehr normal tun zu können, ohne mich zwischendurch in Embryonalstellung hinzulegen und abzuwarten, bis die Schmerzen nachließen“, erzählt Dalton gegenüber Refinery29. Schließlich hatte sie sogar Angst davor, während ihrer Tage das Haus zu verlassen. „Ich hatte total Schiss davor, in einer unbekannten Umgebung zu sein. Ich fühlte mich auch nicht wohl damit, meinen Vorgesetzten oder meinen Coaches davon zu erzählen, dass ich so darunter litt. Ich hatte das Gefühl, das einfach durchstehen zu müssen.“