Wie luzide Träume mein Leben verschönert haben

Ein paar Nächte später gelang es mir zum ersten Mal, während eines Traums einen Realitäts-Check durchzuführen. Ich stand in einem Café und schaute mir die Getränkekarte an der Wand an: Latte Macchiato, Cappuccino, Filterkaffee… Während ich mir die Namen der Getränke durchlas, erinnerte ich mich an den Rat, dass ich anhand von Text herausfinden sollte, ob ich gerade träumte. Ich schaute ein paar Sekunden lang weg und wieder zurück auf die Getränkeliste, um zu sehen, ob sie sich verändert hatte. Direkt in der Mitte der Liste war ein weiteres Getränk aufgetaucht: „Bejewelled Latte: Eine schaumige Kombi aus Milch, Matcha und Kaffee mit Schlagsahne und echten Diamanten.“ Es war also ein Traum! Ich tat das, was jede:r Taylor-Swift-Fan getan hätte, und bestellte mir den Drink.