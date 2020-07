Außerdem könnte auch das Schlafstadium, in dem du dich befindest, etwas mit deinen Träumen zu tun haben. Menschen träumen eher während des REM-Schlafs. In dieser Zeit ist dein Gehirn hellwach, sagt Dr. Shelby Harris, Direktorin für verhaltensbedingte Schlafmedizin am Zentrum für Schlaf-Wachstörungen im Montefiore Medical Center . Das Träumen während der REM-Phase ist „ein Weg für dein Gehirn, herauszufinden, an was es sich erinnern soll, und was es vernichten und vergessen kann“, sagt Dr. Harris. „Deshalb werden Träume manchmal durcheinander gebracht. Und manchmal sind sie eben so realitätsnah, um uns die Möglichkeit zu geben, Emotionen und Erinnerungen zu vereinen und herauszufinden, an was wir uns erinnern und was wir vergessen sollen. Laut Dr. Breus kann das Aufwachen im REM-Schlaf den Traum noch banaler erscheinen lassen.