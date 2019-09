Bevor wir jedoch den nächsten Schritt gehen, möchte ich – auch auf Rat der befragten Therapeutin Dr. Hilda Burke – ganz deutlich darauf hinweisen, dass es in der Traum- und Schlafforschung noch sehr viel zu erkunden gibt. Es gibt in der Untersuchung von Träumen sogar zwei wissenschaftliche Lager: Auf der einen Seite befinden sich jene, die meinen, dass Träume eine willkürliche Aneinanderreihung bloßer Bilder und Momente sind, die das Hirn uns während der Ruhezeit hinklatscht. Dass der Tiefschlaf auf einer „Ebbe und Flut“-ähnlichen Übertragung von Neurotransmittern basiert und dass Träume so ganz einfach der simpelste und deshalb oft brachialste Weg sind, das Geschehene ohne bestimmte Reihenfolge oder Relevanz zu verarbeiten.