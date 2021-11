Ist Melatonin an deinen seltsamen Träumen schuld?

Melatonin ist als „Dunkelheitshormon“ bekannt und kommt auf natürliche Weise in unserem Körper vor, erklärt Dr. Shelby Harris, Leiterin der Abteilung für verhaltensorientierte Schlafmedizin am Montefiore Medical Center . „Dieses Hormon wird einige Stunden vor dem Schlafengehen ausgeschüttet und trägt dazu bei, dass wir müde werden. Während der Nacht erreicht der Spiegel seinen Höhepunkt und sinkt einige Stunden vor dem natürlichen Erwachen am Morgen wieder ab“, erklärt Dr. Harris. Manche Menschen, die einen gestörten zirkadianen Rhythmus haben und unter einem Nachteulensyndrom leiden oder einen Jetlag haben, nehmen Melatoninpräparate ein, um die natürliche Produktion im Gehirn zu erhöhen, was ihnen dabei hilft, ein- und durchschlafen, sagt Dr. Harris. Allerdings müssen diese Präparate „in spezifischen, oft kleinen Dosen, zur richtigen Zeit und nach Absprache mit Expert:innen eingenommen werden“, sagt sie.