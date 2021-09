Wie du mit luzidem Träumen deinen Schlaf manipulierst

Es ist gut möglich, dass du selbst schon mal einen „luziden“ Traum hattest, damals aber nicht wusstest, dass es dafür einen Begriff gibt. Studien haben ergeben , dass rund 70 bis 80 Prozent aller Menschen schon mal einen luziden Traum erlebt haben; dazu gehören auch Kinder Laut der britischen National Sleep Foundation tritt das luzide Träumen aber besonders häufig bei Betroffenen von Narkolepsie auf. „Das passiert vielen Menschen – weil wir aber nicht so oft über unsere Träume sprechen, kennen viele den Begriff ‚luzides Träumen‘ gar nicht bzw. wissen nicht, was das bedeutet“, erklärt Robert Waggoner , Präsident der International Association for the Study of Dreams und Autor von Lucid Dreaming – Gateway to the Inner Self